Призначено очільника поліції Київщини

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Троян привітав новопризначеного очільника та зазначив, що поліція Київщини вже пройшла частину реформ

Поліцію Київської області офіційно очолив Дмитро Ценов. Наказ про його призначення оголосив в четвер, 29 грудня, на розширеній міжвідомчій нараді тимчасово виконуючий обов’язки голови Національної поліції України Вадим Троян.

Як повідомляє прес-служба НП, Троян привітав новопризначеного очільника та зазначив, що поліція Київщини вже пройшла частину реформ, а ще левова частка чекає у наступному 2017 році, саме під професійним керівництвом практика. Основним завданням підрозділів поліції залишається профілактика злочинності на вулицях та розкриття скоєних злочинів.

Ценов подякував присутнім за довіру та зазначив, що знає проблеми кожного працівника поліції області і тільки спільними зусиллями можна виконати всі поставлені задачі.

Після закінчення урочистої частини керівники структурних та територіальних підрозділів поліції столичної області обговорили питання забезпечення публічного порядку під час проведення новорічних та різдвяних свят.