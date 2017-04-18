Призначено тимчасового керівника Фонду держмайна замість Білоуса

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Дмитро Парфененко тимчасово очолить ФДМ України

Парфененко вже очолював Фонд держмайна, після того як 19 червня 2014 року Верховна Рада звільнила Олександра Рябченка з посади голови ФДМ

Першого заступника голови Фонду державного майна Дмитра Парфененка призначено в.о. голови.

Про це повідомляє прес-служба ФДМУ.

«Наказом ФДМУ від 18.04.2017 № 236 - виконуючим обов'язки голови Фонду державного майна України призначено Парфененка Дмитра Миколайовича. Дмитро Парфененко є першим заступником голови Фонду, і обов'язки керівника Фонду виконуватиме до призначення голови ФДМУ в установленому законодавством порядку», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 13 квітня 2017 року Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Ігоря Білоуса з посади голови Фонду державного майна.

Нагадаємо, Білоус подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України 10 квітня.

Подання на нового голову Фонду державного майна України, ймовірно, відбудеться на травневій сесії парламенту.