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    Призначено тимчасового керівника Фонду держмайна замість Білоуса

    • Сьогодні, 16:16
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    <span>Дмитро Парфененко тимчасово очолить ФДМ України</span>
    Дмитро Парфененко тимчасово очолить ФДМ України

    Парфененко вже очолював Фонд держмайна, після того як 19 червня 2014 року Верховна Рада звільнила Олександра Рябченка з посади голови ФДМ

    Першого заступника голови Фонду державного майна Дмитра Парфененка призначено в.о. голови.

    Про це повідомляє прес-служба ФДМУ.

    «Наказом ФДМУ від 18.04.2017 № 236 - виконуючим обов'язки голови Фонду державного майна України призначено Парфененка Дмитра Миколайовича. Дмитро Парфененко є першим заступником голови Фонду, і обов'язки керівника Фонду виконуватиме до призначення голови ФДМУ в установленому законодавством порядку», - йдеться у повідомленні.

    Як відомо, 13 квітня 2017 року Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Ігоря Білоуса з посади голови Фонду державного майна.

    Нагадаємо, Білоус подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України 10 квітня.

    Подання на нового голову Фонду державного майна України, ймовірно, відбудеться на травневій сесії парламенту.

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