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    Рада ухвалила відставку Білоуса

    • Сьогодні, 18:28
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    <span>Ігор Білоус, голова Фонду держмайна України</span>
    Ігор Білоус, голова Фонду держмайна України

    Нардепи підтримали постанову про звільнення Білоуса з посади глави ФДМ

    Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення Ігоря Білоуса з посади голови Фонду держмайна України. За це рішення проголосували 242 народні депутати.

    «Звільнити Білоуса Ігоря Олеговича з посади голови Фонду державного майна України за власним бажанням», - сказано в постанові.

    Нагадаємо, Білоус подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України 10 квітня.

    Подання на нового голову Фонду державного майна України, ймовірно, відбудеться на травневій сесії парламенту.

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