Рада ухвалила відставку Білоуса
- Сьогодні, 18:28
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Ігор Білоус, голова Фонду держмайна України
Нардепи підтримали постанову про звільнення Білоуса з посади глави ФДМ
Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення Ігоря Білоуса з посади голови Фонду держмайна України. За це рішення проголосували 242 народні депутати.
«Звільнити Білоуса Ігоря Олеговича з посади голови Фонду державного майна України за власним бажанням», - сказано в постанові.
Нагадаємо, Білоус подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України 10 квітня.
Подання на нового голову Фонду державного майна України, ймовірно, відбудеться на травневій сесії парламенту.