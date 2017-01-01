Про що говорив Макрон у першому зверненні до французів: повний текст промови



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters Еммануель Макрон, 7 травня

«Я намагатимуся зробити все, щоб вас не підвести», - обіцяє Макрон

Переможець французьких виборів Еммануель Макрон у своєму першому зверненні до нації після оголошення попередніх результатів голосування привітав суперницю Марін Ле Пен, віддав шану президенту Франсуа Олланду та виголосив промову, у якій пообіцяв захищати Європу та закликав любити Францію.

Пряму мову Макрона під час промови цитує «Громадське».

«Дорогі співвітчизники! Після тривалого демократичного протистояння ви віддали свою довіру мені, тож я хочу вам подякувати. Це величезна честь і благоговійна відповідальність. Жодних заготовок. Просто дякую. Від щирого серця. Моя вдячність для кожного з вас - тих, хто віддав мені свій голос. Я намагатимуся зробити все, щоб вас не підвести.

Але зараз я маю говорити до всіх громадян Франції, незалежно від того, який був ваш вибір. Стільки труднощів послаблювали нас так довго! Це й економічні проблеми, соціальні, а також моральна слабкість.

І я хочу привітати свою суперницю - мадам Ле Пен. Я знаю, чому люди голосували за радикальну партію. Я розумію обурення, злість, сумніви, які ви висловили. Моя відповідальність стосується і вас. Я маю зробити так, щоб солідарність працювала, а найслабші були захищені, упевнитися, що я в абсолютно рішучий спосіб гарантуватиму вашу безпеку. А отже - єдність в країні. Тому що за кожним словом, яке я зараз вимовив, бачу обличчя людей - жінок, дітей, батьків, тих, чиї долі вирішуються.

Саме тому я звертаюся до кожного з вас і до всіх вас разом - народу Франції. Ми маємо виконувати свій обов’язок перед країною. Ми успадкували грандіозну історію, послали головний гуманістичний сигнал за межі країни, всьому світу. І ми також повинні передати його нашим дітям. Ще важливіше - ми мусимо передати його в майбутнє, додаючи йому руху, життя.

Я буду захищати Францію. Її образ. І також я беру на себе зобов’язання захищати Європу, ту спільноту, яку населення нашого континенту створило!

На кону - наша цивілізація, наш спосіб життя: бути вільними, довести, що наші надії і цінності не марні. Я маю зробити так, щоб і далі був міцний зв’язок між Європою і людьми, з яких вона складається, між Європою та її громадянами.

Від вашого імені я звертаюся до всього світу, і шлю братні вітання усім народам!

Французькі лідери будуть дбати про мир, про баланс сили, про міжнародну співпрацю, повагу до всіх зобов’язань, взятих у боротьбі з глобальним потеплінням. Я кажу кожному, що Франція буде стояти в авангарді боротьби з тероризмом і вдома, і за межами країни, настільки довго, скільки триватиме ця битва.

Дорогі громадяни, нова сторінка дуже довгої історії починається сьогодні. Я хочу, щоб це була сторінка надії і повернення довіри. Ми маємо відновити наше політичне життя, починаючи від завтра.

Ми повинні оновити нашу політику, починаючи з плюралізму, оживити демократію! Це має бути моя перша місія. Ніщо мене не зупинить. Звісно, на основі поваги. Бо зі шкіл, з роботи, з культури починається побудова кращого життя.

Це звернення до всіх французьких жінок і чоловіків.

Я також хочу віддати шану президенту Олланду за ті п’ять років, які він працював для нашої країни. І моя відповідальність в тому, щоб вгамувати страхи, щоб ми знову стали оптимістами і віднайшли дух змагання, який є в основі французького генія.

Моя відповідальність - об’єднати всіх жінок і чоловік, які стоять перед викликом. Але деякі з цих викликів можуть стати шансами. Як от, скажімо, цифрові технології, чи оновлення Європи. Деякі ж виклики справді є загрозами. І я буду боротися проти того, що нас розділяє та сіє розбрат. Тільки у такий спосіб ми можемо віддати кожному – і у вашому професійному та сімейному життю - ті можливості, які вам завинила Франція.

Любімо Францію! Починаючи з сьогоднішньої ночі. І у наступні роки з покірністю, відданістю й рішучістю я служитиму Франції від вашого імені. Хай живе Республіка! Хай живе Франція!», - сказав Макрон.

Нагадаємо, за попередніми даними, Еммануель Макрон отримав 65% голосів виборців, Ле Пен підтримали 34% французів, 25-27% громадян не відали свої голоси жодному кандидату.

Представниця «Національного фронту» Ле Пен вже визнала поразку на виборах.

Відразу після оголошення попередніх результатів, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.