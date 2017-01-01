З 18 лютого очікуються зміни в роботі двох станцій метро у Києві

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Станція метро "Лівобережна" у Києві

Ремонтні роботи на станції «Лівобережна» закінчаться у кінці квітня, на «Героїв Дніпра» - у серпні

У Києві на станціях метро «Лівобережна» та «Героїв Дніпра» з 18 лютого очікуються зміни в роботі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Київського метрополітену».

Зокрема, з 18 лютого для проведення ремонту закривається вестибюль №2 станції «Лівобережна».

Повідомляється, що зазначений вестибюль є виходом до міської електрички та ринку.

«Просимо пасажирів, за можливості запланувати свої маршрути через інші станції. Хто користується виключно «Лівобережною», зважте, що знадобиться трошки більше часу. Роботи триватимуть близько місяця. Після чого цей вхід буде відчинено та зачинено інший», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, робота станції «Лівобережна» повернеться до звичайного режиму у кінці квітня. Крім того, з 18 лютого буде відкрито для пасажирів вестибюль №2 станції «Героїв Дніпра» та до 31 серпня 2017 зачинено вестибюль №1.