Сильні морози не за горами: перша допомога при обмороженні

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Лікарі дають поради, як правильно надати першу допомогу при обмороженні, якщо його не вдалося уникнути

Найближчим часом температура повітря в Україні різко знизиться, тому лікарі радять правильно утеплювати одяг і менше перебувати на морозі. Якщо все ж таки уникнути обмороження не вдалося, варто правильно надати першу допомогу. Про це «112 Україна» розповів лікар Служби порятунку Києва Вадим Срібний.

«Ознаки обмороження – це хворобливі відчуття, оніміння, зміна кольору шкіри, якщо людина перебуває на морозі. Нашкодити ми можемо, якщо будемо давати людині з переохолодженням чи обмороженням алкоголь на морозі, цим ми лише погіршимо ситуацію. Також не можна розтирати обморожені ділянки снігом. Цим ми тільки травмуємо шкіру. Також не можна зігрівати над відкритим вогнем, під гарячою проточною водою або торкатися до гарячої батареї. Через те, що знижена чутливість при обмороженні, ми легко доведемо до опіку», – каже Срібний.

Найголовніше у разі обмороження – помістити потерпілого в тепле приміщення, зняти мокрий одяг і взуття і зігріти уражені ділянки під теплою водою або під потоком теплового повітря.

Як повідомлялося раніше, Гідрометцентр попереджає про різке похолодання і снігопади на всій території України, синоптики прогнозують майже 30-градусні морози.