В Україні оголошено штормове попередження: у горах лавинонебезпечно

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В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги

5 січня у зв'язку з очікуваними сильними снігопадами та хуртовинами, у горах Львівської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей очікується значний (III) рiвень лавинної небезпеки. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посилання на прогнози Укргідрометцентру.

5 січня у західних, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та в Криму пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

Температура повітря впродовж доби 2 – 7° морозу, в другій половині дня зниження температури до 10 – 12° морозу.

Як повідомлялося, станом на ранок 5 січня, на перевалах Закарпатської області, за інформацією Укравтодору, рух великовагового транспорту залишається обмежений. Транспорт направляється до місць тимчасового відстою транзитного транспорту. Рух легкових автомобілів забезпечено