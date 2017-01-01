Янукович пожалівся на заочне засудження в Європейський суд з прав людини

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Віктор Янукович

Колишній президент України направив скаргу на начебто незаконні спроби заочного засудження

Екс-президент України Віктор Янукович направив звернення в Європейський суд з прав людини з претензіями з приводу порушення його права брати участь у судових засіданнях по справі, де він звинувачується української прокуратурою у державній зраді.

Про це повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк в ефірі «Еспресо».

«Віктором Януковичем вже підписано скаргу в Європейський суд з прав людини, в якій йдеться про недотримання права на доступ до правосуддя, в якій викладається скарга на незаконні спроби заочного засудження. Цей позов підписаний і переданий моїм англійським колегам для подачі в Європейський суд з прав людини», - сказав Сердюк.

Нагадаємо, 4 травня в Україні розпочнеться судовий процес над біглим екс-президентом Віктором Януковичем.

Генеральна прокуратура звинувачує колишнього президента в державній зраді.

Як повідомлялось, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній, пов’язаних із Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.

Президент Петро Порошенко в квітні цього року заявив, що конфісковані кошти екс-президента Віктора Януковича і його оточення були зараховані на рахунки Державного казначейства.

Захист Віктора Януковича заперечує його причетність до конфіскованих мільярдів.

Також ЗМІ з'ясували, що 1,5 мільярда доларів, які конфіскували у команди екс-президента Віктора Януковича, насправді належали соратнику олігарха Сергія Курченко - Аркадію Кашкіну.

Джерело: РБК-Україна