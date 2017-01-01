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    Прокуратура: махінаціями з банківськими картками на Луганщині займаються з окупованих територій

    • Сьогодні, 05:55
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    Банківські картки
    Банківські картки

    Третина всіх шахрайств на Луганщині – махінації з банківськими картками

    Переважна більшість шахрайств із банківськими картками на Луганщині організовані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це заявив прокурор Луганської області Володимира Янка.

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    «Загалом кількість шахрайств зросла на 28% і сягнула 1400 злочинів, третина з яких – це заволодіння коштами, що перебували на банківських картках потерпілих, шляхом використання реквізитів карток невстановленими особами. Це проблема, і ми будемо давати доручення прокурорам по районах, керівникам поліції з допомогою СБУ виявляти, бо шахраї діють з окупованої території», - розповів очільник Луганської прокуратури.

    Кількість крадіжок, за його даними, перевищила 4 тисячі, до суду направлено тільки 1093 обвинувальні акти.

    До слова, 27 лютого Старобільський районний суд Луганської області продовжить розгляд справи екс-регіонала Олександра Єфремова.

    Джерело: Укрінформ
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