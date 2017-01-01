Прокуратура незадоволена рішенням суду по Переломі і буде його оскаржувати

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Фото: Станіслав Груздєв Роман Симків

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде подавати апеляцію

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде подавати апеляцію на рішення суду відпустити екс-голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому на поруки. Про це заявив після засідання Солом'янського райсуду Києва прокурор САП Роман Симків.

«Ми будемо надалі відстоювати свою позицію. Подамо апеляцію і викладемо свою думку. Тому я думаю, що найближчим часом цей процес продовжиться, тільки вже в Апеляційному суді Києва, де буде справу розглядати колегія суддів з 5 осіб. Я надіюсь, що вони належно зможуть оцінити наші докази», - сказав Симків.

Раніше Солом’янський районний суд Києва постановив відпустити на поруки першого заступника голови правління «Нафтогазу України», колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому.

Перелому затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Затримання відбулось у рамках розслідування справи щодо державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Перелома також є фігурантом справи про завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод».

У той же день був затриманий і колишній народний депутат Микола Мартиненко. Він також фігурує у спрові щодо «Східного гірничо-збагачувального комбінату». У цій справі Мартиненку було оголошено підозру і у суботу йому було обрано запобіжний захід у вигляді взяття на поруки.

Джерело: Укрінформ