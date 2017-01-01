Прокуратура розслідує смертельне ДТП на Житомирщині за участю військового

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Військовослужбовець збив в Бердичеві велосипедиста

Військова прокуратура Житомирського гарнізону Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом смерті чоловіка, якого збив на смерть військовослужбовець з Житомирщини.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Прокуратурою встановлено, що у місті Бердичев, військовослужбовець, який рухався на автомобілі Audi A3, здійснив наїзд на велосипедиста. Від отриманих поранень, чоловік помер на місці події.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Досудове слідство проводитить Бердичівський міськвідділ Нацполіції.

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