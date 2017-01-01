Прокурор дописав у декларацію лазню на 120 кв. м

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Прокурори вкрай неохоче зізнаються у своїх реальних статках

Начальник управління департаменту забезпечення діяльності керівництва Генпрокуратури Микола Зубрицький у своїй декларації «забув» вказати будинок із лазнею на 120 кв. м. Про це йдеться у статті «Главкома» «Таємне рішення НАЗК. Топ-чиновникам дозволили підправити декларації (СПИСОК)».

Йдеться про незавершене будівництво споруди на 280 кв. м під Львовом та лазню, що належать його дружині. Також прокурор у виправленій декларації дописав у свої активи кошти: 200 тис. гривень та 10 тис. доларів.

Крім того, прокурор Військової прокуратури Західного регіону Богдан Черкес не вказав транспортні засоби: старенький Mercedes-Benz 350S та мотоцикл Yamaha XV1900 2007 р.в., куплений у 2015 році. Обидва записані на Лідію Чемерис, імовірно, мати прокурора.

«Технічні проблеми» завадили заступнику керівника четвертого відділу детективів НАБУ Богдану Бровку вказати машини, записані на його батька: Opel Vivaro 2008 р.в. (придбана у 2012 році), а також Mazda 3SDN 2008 р.в. (куплена у 2008 році).

Крім того, прокурор Херсонської місцевої прокуратури Наталя Верховська додала до свого звіту 93 сотки землі. Керівник Київської місцевої прокуратури №5 Дмитро Справедливий доповнив декларацію активами дружини – машино-місцем на 10 кв. м (вартістю 290 тис. гривень) та нежитловим приміщенням на 24 кв. м (вартістю 180 тис. гривень).

Як відомо, НАЗК прийняла таємне рішення дозволити чиновникам виправити неправдиву інформацію у своїх деклараціях. Так, у НАЗК склали список із 289 чиновників різних рівнів, яким дозволили виправити подані декларації за 2015 рік. До переліку увійшло кілька народних депутатів, наприклад син президента Олексій Порошенко, співробітники Генеральної прокуратури, НАБУ, судді, представники влади у регіонах.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Таємне рішення НАЗК. Топ-чиновникам дозволили підправити декларації (СПИСОК)»