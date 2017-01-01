Прокуратура та СБУ проводять 15 обшуків щодо зловживань на «Укрзалізниці»

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«Укрзалізниця»

Обшуки проводять в департаментах і підрозділах «Укрзалізниці»

Слідчі прокуратури Києва разом з працівниками Служби безпеки України провели 15 одночасних обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань на ПАТ «Укрзалізниця». Про це в коментарі УНН повідомив заступник прокурора міста Києва Андрій Андрєєв.

«Слідчі прокуратури міста Києва у співпраці з працівниками СБУ сьогодні провели 15 одночасних обшуків. Ці обшуки проводились в департаментах і підрозділах «Укрзалізниці» і пов’язані з кримінальним провадженням щодо зловживань, які допускались при взаємодії УЗ зі страховою компанією «Інтерполіс», — сказав він.

Андрєєв нагадав, що дана компанія страхує пасажирів, які купують залізничні квитки.

«Ми знаємо, що мають місце незаконні оборудки з цими коштами, які надходять у цю страхову компанію, а саме шляхом перестрахування на приватних структурах. Таким чином, на нашу думку, було виведено порядку 14 млн грн», — сказав Андрєєв.

Крім того, за його даними, прокуратура досліджує у цьому кримінальному провадженні взаємовідносини УЗ з підприємствами-постачальниками дизельного палива. «Встановили ми два таких підприємства і загальні збитки від взаємодії з цими підприємствами складають, на нашу думку, порядку 120 млн грн», — сказав Андрєєв.

За його словами зловживання полягали у тому, що були виписані кабальні умови в договорах, за якими УЗ брала на себе зобов’язання перерахувати кошти підприємствам наперед.

«І зразу було прописано в договорі, що якщо не відбудеться проплата попередня, то вже починають нараховуватись штрафні санкції. При наявності коштів для перерахування і оплати за цими договорами було штучно створено ситуацію, коли деякий довготривалий час не виконувались умови договорів, а штрафні санкції були нараховані близько 80 млн грн, які і були проплачені цим підприємствам», — сказав Андрєєв.

Також, за його словами, слідчі вивчають у рамках даного кримінального провадження епізод щодо тендерної закупки дизпалива.

«Після проведення тендера шляхом завищення вартості було занижено об’єми поставленої продукції. Там сума (збитків. — Ред.) складає порядку 40 млн грн», — сказав він.

За даними прокурора, обшуки пройшли як за місцями роботи фігурантів в Уз, так і за місцями їх проживання, а також обшуки на підприємствах-контрагентах і в страховій компанії.

«Зараз обшуки тривають. Зараз завершено лише 2 обшуки», — уточнив Андрєєв.

За його словами слідчі вилучають документацію.

«Після аналізу і після того, як слідчі повернуться з обшуків, ми зможемо проаналізувати ці документи, надати їх судовим експертам для дослідження і визначення остаточної суми збитків, якщо такі заподіяні», — сказав Андрєєв.