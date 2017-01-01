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    Посадовці «Укрзалізниці» за рік привласнили майже 50 мільйонів гривень

    • Сьогодні, 22:41
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    Махінаторам «світить»до 12 років ув'язнення

    Прокуратурою Київської області виявлено факт привласнення державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця». Залізничників підозрюють у фіктивному підприємництві, привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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    Про це повідомили у прес-службі прокуратури Київської області

    Встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця» зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з керівництвом низки фіктивних приватних підприємств, привласнили державні кошти у сумі майже 50 мільйонів гривень.

    На підставі ухвали суду дев’ятого лютого працівниками прокуратури Київської області спільно зі співробітниками СБУ проведено п’ять санкціонованих обшуків у місті Харкові. У ході проведення слідчих дій правоохоронними органами виявлено та вилучено документи і комп’ютерну техніку, які підтверджують здійснення незаконних операцій з метою привласнення державних коштів.

    Наразі вирішується питання щодо притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Посадовцям «Укрзалізниці» загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні силовики також викрили злочинну групу з п’яти осіб, які за чотири місяці вкрали у столичних поліцейських грошових премій у розмірі 1,5 млн грн.

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