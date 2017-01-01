Прокуратура: топ-чиновник ДФС отримав близько мільйона за розмитнення газу

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Під підозрою опинився начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС

Рішенням Червонозаводського суду Харкова від 27 березня 2017 року його відсторонено від посади через підозру у хабарництві.

Про це стало відомо з відповідної ухвали суду. Як йдеться у клопотанні прокуратури про відсторонення, начальник митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС, минулого року вступив у змову з трьома фізичними особами-підприємцями з метою отримання неправомірної вигоди на користь третіх осіб.

Ці ФОПи надавали послуги суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності – ПП «Род-Нік», «Газтрон-Трейд», «Газтрон-Україна» - з документального оформлення митного ввезення скрапленого газу на територію України.

Через цих підприємців, стверджує прокуратура, митник запропонував трейдерам надавати в якості неправомірної вигоди 1 долар за кожну ввезену на територію України тону скрапленого газу. За ці кошти представник ДФС обіцяв впливати на підлеглих працівників з метою безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для отримання товарів, а також митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом.

Для отримання коштів начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» начебто отримав у користування банківську платіжну картку, відкриту на ім`я іншого громадянина. За 9 місяців минулого року на цей рахунок було перераховано корупційні платежі у сумі близько 840 тис гривень.

17 грудня митнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 368 КК України.

Клопотання прокурора задоволено. Чиновника відсторонено від посади.