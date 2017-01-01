  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Прокуратура: топ-чиновник ДФС отримав близько мільйона за розмитнення газу

    • Сьогодні, 12:36
    • Розсилка
    consulting.a95.ua

    Під підозрою опинився начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС

    Рішенням Червонозаводського суду Харкова від 27 березня 2017 року його відсторонено від посади через підозру у хабарництві.

    Про це стало відомо з відповідної ухвали суду. Як йдеться у клопотанні прокуратури про відсторонення, начальник митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС, минулого року вступив у змову з трьома фізичними особами-підприємцями з метою отримання неправомірної вигоди на користь третіх осіб.

    Ці ФОПи надавали послуги суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності – ПП «Род-Нік», «Газтрон-Трейд», «Газтрон-Україна» - з документального оформлення митного ввезення скрапленого газу на територію України.

    Через цих підприємців, стверджує прокуратура, митник запропонував трейдерам надавати в якості неправомірної вигоди 1 долар за кожну ввезену на територію України тону скрапленого газу. За ці кошти представник ДФС обіцяв впливати на підлеглих працівників з метою безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для отримання товарів, а також митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом.

    Для отримання коштів начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» начебто отримав у користування банківську платіжну картку, відкриту на ім`я іншого громадянина. За 9 місяців минулого року на цей рахунок було перераховано корупційні платежі у сумі близько 840 тис гривень.

    17 грудня митнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 368 КК України.

    Клопотання прокурора задоволено. Чиновника відсторонено від посади.

    Читайте також
    митниця газ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ