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    Пропагандисти РФ підготували нові акції для звинувачень ЗСУ в порушенні «Мінська»

    • Вчора, 14:34
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    Російська пропаганда
    Російська пропаганда

    До реалізації акцій буде залучено співробітників російських телеканалів і їх зарубіжних колег

    Російські спецслужби продовжують робити спроби звинуватити Збройні сили України в порушенні Мінських домовленостей. Про це повідомила група «Інформаційний спротив».

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    «Пропагандистами з Центру інформаційного протиборства командування територіальних військ (н.п. Новочеркаськ, РФ) підготовлено кілька акцій, до реалізації яких буде залучено співробітників російських телеканалів та їхніх зарубіжних колег. Телеканали «Росія 24» і Life News готують розгорнуті репортажі про нібито обстріли українськими військами КПВВ «Майорськ», – ідеться у повідомленні.

    За даними ІС, журналіст з Німеччини Марк Портольмаль працює на передових позиціях «3-ї омбр» окупантів з метою здійснення фіксації вогню ЗС України на обстріли окупантів, з метою представлення його як «воєнних злочинів України проти мирних жителів Донбасу».

    «Роботу» даного німецького журналіста забезпечують представники ФСБ РФ на Донбасі. Пропагандистську продукцію буде подано у світових ЗМІ із звинуваченням української сторони в «систематичному порушенні» Мінських домовленостей і «умисному знищенні жителів Донбасу», – інформує ІС.

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