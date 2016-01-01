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    Сили АТО зазнали чергових втрат: двоє загиблих, четверо поранених

    • Вчора, 13:05
    • Розсилка

    Крім того, ще четверо військових дістали контузію

    Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військових, четверо дістали поранення і ще чотирьох контужено. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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    «Минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення, ще четверо – контузію. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих воїнів», – сказав він.

    Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні війська 33 рази вели вогонь по позиціях українських військових.

    Бойовики продовжують обстріли позицій українських сил АТО в районі Світлодарської дуги з мінометів 120-мм і 82-мм калібру.

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