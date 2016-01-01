  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Світлодарській дузі потрапив у полон український боєць

    • Вчора, 13:12
    • Розсилка
    Сили АТО
    Сили АТО

    Боєць ЗСУ потрапив у полон 18 грудня

    Минулої неділі під час боїв на Світлодарській дузі потрапив у полон військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    Читайте також

    «За підтвердженою інформацією, під час боїв на Світлодарській дузі 18 грудня один наш військовослужбовець потрапив у полон», – сказав він.

    Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні війська 33 рази вели вогонь по позиціях українських військових.

    Бойовики продовжують обстріли позицій українських сил АТО в районі Світлодарської дуги з мінометів 120-мм і 82-мм калібру.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Читайте також
    зона АТО Донбас ЗСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ