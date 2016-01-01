На Світлодарській дузі потрапив у полон український боєць

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Сили АТО

Боєць ЗСУ потрапив у полон 18 грудня

Минулої неділі під час боїв на Світлодарській дузі потрапив у полон військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За підтвердженою інформацією, під час боїв на Світлодарській дузі 18 грудня один наш військовослужбовець потрапив у полон», – сказав він.

Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні війська 33 рази вели вогонь по позиціях українських військових.

Бойовики продовжують обстріли позицій українських сил АТО в районі Світлодарської дуги з мінометів 120-мм і 82-мм калібру.

Джерело: Інтерфакс-Україна