На Світлодарській дузі потрапив у полон український боєць
- Вчора, 13:12
-
Розсилка
Сили АТО
Боєць ЗСУ потрапив у полон 18 грудня
Минулої неділі під час боїв на Світлодарській дузі потрапив у полон військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте також
«За підтвердженою інформацією, під час боїв на Світлодарській дузі 18 грудня один наш військовослужбовець потрапив у полон», – сказав він.
Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні війська 33 рази вели вогонь по позиціях українських військових.
Бойовики продовжують обстріли позицій українських сил АТО в районі Світлодарської дуги з мінометів 120-мм і 82-мм калібру.
Джерело: Інтерфакс-Україна