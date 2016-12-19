  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Прощальні слова Обами у Twitter зібрали рекордні 1,5 млн «лайків»

    • Сьогодні, 09:18
    • Розсилка

    Акаунт Обами в Twitter перейде до нового глави держави.

    Прощальний запис президента США Барака Обами у Twitter став найпопулярнішим за всю історію існування його аккаунта в цій мережі мікроблогів. Про це свідчать дані американського інтернет-порталу CNET.

    «Спасибі вам за все. Моє останнє прохання буде таким же, що і перше. Я прошу вас вірити не тільки в мої здібності робити зміни, а й у ваші власні», - цей опублікований учора допис процитували понад 650 тисяч користувачів Twitter, він зібрав понад 1,5 млн «лайків».

    Читайте також


    До цього найбільш популярними були повідомлення Обами про створення аккаунта в Twitter в червні 2013 року, а також про легалізацію одностатевих шлюбів в червні 2015 і про плани зниження вартості вищої освіти в США в липні того ж року.
    20 січня пройде інавгурація обраного президента США Дональда Трампа - діючий акаунт Обами в Twitter також перейде до нового глави держави.

    Відеозапис першої великої прес-конференції обраного президента США Дональда Трампа

    Читайте також
    Барак Обама
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ