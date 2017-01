Прощальні слова Обами у Twitter зібрали рекордні 1,5 млн «лайків»

Акаунт Обами в Twitter перейде до нового глави держави.

Прощальний запис президента США Барака Обами у Twitter став найпопулярнішим за всю історію існування його аккаунта в цій мережі мікроблогів. Про це свідчать дані американського інтернет-порталу CNET.

«Спасибі вам за все. Моє останнє прохання буде таким же, що і перше. Я прошу вас вірити не тільки в мої здібності робити зміни, а й у ваші власні», - цей опублікований учора допис процитували понад 650 тисяч користувачів Twitter, він зібрав понад 1,5 млн «лайків».

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.