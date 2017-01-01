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    Прощання з екс-главою Української греко-католицької церкви відбудеться у Києві

    • Сьогодні, 06:28
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    Любомир Гузар
    Любомир Гузар

    Сьогодні Блаженніший Святослав зробить офіційну заяву з приводу смерті Любомира Гузара

    Прощання з екс-главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ) єпископом Любомиром Гузаром відбудеться 5 червня об 11:00 у Патріаршому соборі в Києві.

    Про це повідомляє прес-служба УГКЦ.

    Сьогодні , 1 червня, о 10:00 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зробить офіційну заяву з приводу смерті Любомира Гузара.

    Також буде повідомлено розпорядок похоронних богослужінь.

    Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

    В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. 

    У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

    Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..

    Читайте матеріал «Главкома»:  «Війна буде тривати, допоки вона буде вигідна». Заповіт Любомира Гузара.

    Також читайте інтерв'ю: Любомир Гузар: 25 грудня чи 7 січня? Переконаний, всі християни повинні святкувати Різдво разом

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