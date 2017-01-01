Прощання з екс-главою Української греко-католицької церкви відбудеться у Києві

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Любомир Гузар

Сьогодні Блаженніший Святослав зробить офіційну заяву з приводу смерті Любомира Гузара

Прощання з екс-главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ) єпископом Любомиром Гузаром відбудеться 5 червня об 11:00 у Патріаршому соборі в Києві.

Про це повідомляє прес-служба УГКЦ.

Сьогодні , 1 червня, о 10:00 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зробить офіційну заяву з приводу смерті Любомира Гузара.

Також буде повідомлено розпорядок похоронних богослужінь.

Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби.

У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..

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