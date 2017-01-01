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    Автовласники з іноземними номерами блокують в’їзди до Києва та палять покришки

    • Сьогодні, 08:22
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    Учасники акції виступають проти затягування прийняття законопроекту 5567

    Рух транспорту на в’їздах до Києва сьогодні буде частково заблокований. Про це ще напередодні повідомила прес-служба Нацполіції.

    «У зв’язку з можливими акціями на підтримку врегулювання транзиту і тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, з 7 годин ранку 24 січня можливе часткове зайняття учасниками цих заходів проїзної частини на в’їздах до Києва», — йдеться у повідомленні.

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    Про те, що зранку активісти перекривають в’їзди  до столиці також повідомляють мешканці передмістя, які їздять на роботу до Києва.

    «На в'їзді до Києва, біля блок-поста, заблоковано дві смуги Бориспільської траси. Палять покришки», - написав у Фейсбук екс-голова Дарницької РДА Геннадій Сінцов.

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    Автовласники з іноземними номерами блокують в’їзди до Києва та палять покришки
    Автовласники з іноземними номерами блокують в’їзди до Києва та палять покришки
    Автовласники з іноземними номерами блокують в’їзди до Києва та палять покришки
    Автовласники з іноземними номерами блокують в’їзди до Києва та палять покришки
    Автовласники з іноземними номерами блокують в’їзди до Києва та палять покришки

    Національна поліція у свою чергу просить громадян неухильно дотримуватись законодавства України, а водіїв - ураховувати цю інформацію при плануванні маршрутів руху.

    Як зазначають організатори акції протесту в Фейсбуці, вони вимагають ухвалення законопроекту №5567 (щодо створення сприятливих умов для використання автомобілів з іноземною реєстрацією). Активісти погрожують палити шини.

     

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