Протести в Москві: затримано 800 осіб, за побиття поліцейського активістам «світить» довічне

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Затримання учасниці акції

За побиття поліцейського в Москві нападникам загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 20 років або довічне позбавлення волі

Сьогодні на акції опозиції в Москві був важко поранений 33-річний поліцейський. Він отримав черепно-мозкову травму і був госпіталізований. За фактом побиття правоохоронця порушено справу про посягання на його життя.

Як повідомляє російський «Интерфакс», невідомі особи умисно нанесли поліцейському множинні удари невстановленим предметом в область голови. Співробітник поліції був доставлений в лікарню у важкому стані.

В Росії за даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 317 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років або довічне позбавлення волі.

За неофіційною інформацією, у Москві кількість затриманих учасників антикорупційного мітингу «Он вам не Димон» зросла до 800 осіб.

Дані про кількість затриманих та їхні прізвища сьогодні ввечері оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Олег Пшеничний.

Нагадаємо, у неділю в центрі Москви в другій половині дня проходила не узгоджена з столичною владою масова акція протесту проти корупції. В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

Антикоррупционные акции от Владивостока до Петербурга: где и кого задержали https://t.co/0MKJ4pUfci pic.twitter.com/DjwSruL2up — bbcrussian (@bbcrussian) 26 березня 2017 р.

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