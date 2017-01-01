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    Протести в Москві: затримано 800 осіб, за побиття поліцейського активістам «світить» довічне

    • Сьогодні, 22:29
    • Розсилка
    Затримання учасниці акції
    Затримання учасниці акції

    За побиття поліцейського в Москві нападникам загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 20 років або довічне позбавлення волі

    Сьогодні на акції опозиції в Москві був важко поранений 33-річний поліцейський. Він отримав черепно-мозкову травму і був госпіталізований. За фактом побиття правоохоронця порушено справу про посягання на його життя.

    Як повідомляє російський «Интерфакс», невідомі особи умисно нанесли поліцейському множинні удари невстановленим предметом в область голови. Співробітник поліції був доставлений в лікарню у важкому стані.

    В Росії за даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 317 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років або довічне позбавлення волі.

    За неофіційною інформацією, у Москві кількість затриманих учасників антикорупційного мітингу «Он вам не Димон» зросла до 800 осіб

    Дані про кількість затриманих та їхні прізвища сьогодні ввечері оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Олег Пшеничний. 

    Нагадаємо, у неділю в центрі Москви в другій половині дня проходила не узгоджена з столичною владою масова акція протесту проти корупції. В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

    Дивіться також «Він нам не Дімон». Протести у Москві: побиття і затримання в одному відео.

    Росія Москва протест
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