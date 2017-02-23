Протести в Румунії: в неділю на марш вийшло близько 10 тис. осіб (фото)

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Акція протесту в Бухаресті

Мітингувальники вимагають деполітизації державних установ, відставки нинішнього уряду і продовження боротьби з корупцією

У неділю, 5 березня, ввечері у Бухаресті кілька тисяч людей взяли участь у маніфестації біля Національного антикорупційного директорату (DNA). По це повідомляє Digi24.

Близько 10 тисяч осіб пройшли маршем від будівлі уряду до будівель конституційного суду і антикорупційного бюро.

Вони вимагали деполітизації державних установ, відставки нинішнього уряду і продовження боротьби з корупцією. У той же час, протестуючі висловили підтримку голові антикорупційного бюро Лаурі Ковеші.

Учасники демонстрацій знову звинуватили правлячу Соціал-демократичну партію в перешкоджанні боротьбі з корупцією.

Крім того, на площі Перемоги у Бухаресті збирали підписи для проведення референдуму про відставку мера румунської столиці Габріели Фіреа. Місцеві жителі незадоволені керівниками міста, які, на їхню думку, ведуть непрозору політику.

Нагадаємо, у Румунії 1300 посадових осіб були направлені в суд торік у справах про корупцію зі збитками на суму 260 мільйонів євро (273 мільйони доларів).

Джерело: Європейська правда