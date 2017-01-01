Протести в Румунії: парламент схвалив проведення референдуму щодо боротьби із корупцією

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Протести в Румунії тривають з 30 січня

Пленум парламенту Румунії сьогодні, 13 лютого, одностайно дав позитивний висновок стосовно проведення референдуму з ініціативи президента Клауса Йоханніса.

Як повідомляє Romania TV, рішення про схвалення консультативного референдуму з питання продовження боротьби з корупцією і забезпечення цілісності державної посади було прийнято одностайно.

Згідно із рішенням парламенту, громадяни мають можливість висловити шляхом референдуму свою думку щодо проблеми, яка становить національний інтерес – продовження боротьби з корупцією і забезпечення непідкупності на публічних посадах.

Протести тривають попри стійкі в країні холоди: в окремих регіонах країни температура повітря в нічний час доби досягає 22-23 градусів морозу.

Як повідомлялося, антиурядові акції протесту почалися після затвердження урядом Румунії екстрених постанов про помилування і про пом'якшення кримінального законодавства. Згодом уряд документи скасував, однак громадяни продовжують протестувати, вимагаючи відставки Кабінету міністрів під керівництвом Соріна Гріндяну.

Напередодні подав у відставку автор скандальних постанов, міністр юстиції Флорін Йордаке.

Нагадаємо, сьогодні у Румунії тисячі протестувальників утворили величезний прапор.