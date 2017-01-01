  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Протести в Румунії: парламент схвалив проведення референдуму щодо боротьби із корупцією

    • Сьогодні, 17:52
    • Розсилка

    Протести в Румунії тривають з 30 січня

    Пленум парламенту Румунії сьогодні, 13 лютого, одностайно дав позитивний висновок стосовно проведення референдуму з ініціативи президента Клауса Йоханніса.

    Читайте також

    Як повідомляє Romania TV, рішення про схвалення консультативного референдуму з питання продовження боротьби з корупцією і забезпечення цілісності державної посади було прийнято одностайно.

    Згідно із рішенням парламенту, громадяни мають можливість висловити шляхом референдуму свою думку щодо проблеми, яка становить національний інтерес – продовження боротьби з корупцією і забезпечення непідкупності на публічних посадах.

    Протести тривають попри стійкі в країні холоди: в окремих регіонах країни температура повітря в нічний час доби досягає 22-23 градусів морозу.

    Як повідомлялося, антиурядові акції протесту почалися після затвердження урядом Румунії екстрених постанов про помилування і про пом'якшення кримінального законодавства. Згодом уряд документи скасував, однак громадяни продовжують протестувати, вимагаючи відставки Кабінету міністрів під керівництвом Соріна Гріндяну.

    Напередодні подав у відставку автор скандальних постанов, міністр юстиції Флорін Йордаке.

    Нагадаємо, сьогодні у Румунії тисячі протестувальників утворили величезний прапор.

    Читайте також
    Румунія протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ