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    Парламент Румунії підтримав скасування антикорупційних поправок

    • Сьогодні, 01:41
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    Румунські протестувальники
    Румунські протестувальники

    Жоден румунський депутат не проголосував «проти»

    Парламент Румунії підтримав рішення уряду щодо скасування поправок, які мали пом'якшити антикорупційне законодавство.

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    291 депутат нижньої палати парламенту проголосував у вівторок, 21 лютого, за нову урядову ініціативу, яка скасовувала ухвалені урядом наприкінці січня зміни, які спричинили масові протести населення в Румунії. 

    Жоден з парламентаріїв не проголосував проти, але троє утрималися, повідомляє DW.

    Як відомо, на тлі масштабних протестів п'ятого лютого уряд скасував цю постанову, тепер це рішення затверджено і в парламенті.

    Нагадаємо, наприкінці січня урядовий декрет про амністію і декриміналізацію посадових злочинів спричинив у Румунії наймасовіші з часів повалення комуністичного режиму протести. Відповідно до спірного декрету, проти корумпованих чиновників, які завдали державі збитків на суму в перерахунку менше 44 тис. євро, не мали відкривати кримінальні справи. Нова норма дозволила б уникнути відповідальності голові правлячої Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгні, обвинуваченому у фіктивному працевлаштуванні та завданні фінансових збитків на суму 24 тис. євро.

    Ініціатива уряду була розкритикована Єврокомісією та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, який долучився до протестів та оскаржив у Конституційному суді урядову постанову. На п'ятий день багатотисячних акцій уряд погодився відкликати декрет.

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