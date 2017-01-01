У Румунії знову тисячі людей вийшли на антиурядові протести

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Акція протесту в Румунії

Перед будівлею парламенту в Бухаресті в неділю зібралися близько трьох тисяч людей

В столиці Румунії Бухаресті відновилися протести з вимогою відставки уряду, що, на думку активістів, намагався законодавчо послабити відповідальність через корупцію серед чиновників.

Близько 3 тисяч людей зібралися на площі Перемоги перед будівлею парламенту в Бухаресті в неділю, 26 лютого. Активісти розгорнули прапор ЄС, сформований з аркушів паперу і тканини. Вони скандували «Відставка!» і «Ви – злодії».

Поліція перекрила дороги, що ведуть до площі, на якій розташовані урядові будівлі.

Румуни почали нічні протести на початку лютого після того, як прем’єр-міністр Сорін Ґріндяну підписав указ, який міг передбачати пом’якшення відповідальності для посадовців за неправомірні дії. Пізніше цей указ було скасовано.

Водночас 25 лютого тисячі людей зібралися на півдні Румунії на мітинг на підтримку правоцентристського уряду Ґріндяну.