Проти Насірова порушили нову справу. Чиновник покривав торгівлю контрафактними цигарками і горілкою?

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Фото rbc.ua Роман Насіров

Відстороненого главу фіскальної служби підозрюють у кришуванні нелегального бізнесу скандального екс-заступника міністра

Проти відстороненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова відкрито нове кримінальне провадження. Про це свідчить ухвала Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Цим рішенням суд зобов'язав прокурора області Максима Киричука, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливі зловживання керівником ДФС Романом Насіровим в інтересах третіх осіб.

Підставою стала заява особи (ім`я не розголошується), про можливе сприяння керівником фіскальної служби фірмі «Галичина-Табак» (Луцьк) в оптовій торгівлі контрафактними підакцизними товарами. Також, у заяві йдеться про те, що Насіров начебто «не забезпечив детінізацію доходів , повноту сплати податків усіма СПД та фізичними особами, не забезпечив відповідність доходів громадян їхнім видаткам, вчинив шкоду економічній безпеці України».

Згідно з держреєстром юросіб, одним із власників та кінцевим бенефіціаром«Галичина-Табак» є Любов Олександрівна Сухомлин – за даними ЗМІ, дружина колишнього міністра економічного розвитку Олександра Сухомлина.

Олександр Сухомлин

До недавнього часу за адресою реєстрації цієї фірми знаходився офіс компанії зі співзвучною назвою: «Галичинатабак». Її співвласницею також була Любов Сухомлин. З 2007 року через «Галичинатабак», вона займалась дистрибуцією горілки, виробленою на держпідприємстві «Укрспирт». Фірма ліквідована рік тому.

Як відомо, Олександр Сухомлину різні роки обіймав високі державні посади. У тому числі, начальника Управління Міністерстві промполітики та двічі – заступника міністра економіки. Спочатку цей портфель він отримав у 2010 – 2011 рр., потім – у 2014 році, щоправда, востаннє він протримався у кріслі кілька днів і був звільнений за «неправомірні рішення у сфері держзакупівель».

У середині нульових він керував концерном «Укрспирт», а за часів президентства Віктора Януковича також очолював Аукціонний комітет із продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля (при Кабміні).

У червні минулого року його затримала Генпрокуратура за участь у «схемах Курченка». Генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що учасники злочинної групи на розкраданні коштів «Укргазвидобування» і «Укрнафти»заробили більше 5 млрд гривень. Сухомлин перебував під арештом до кінця минулого листопада. Розслідування триває.

Сім’я Сухомлина – помітний гравець на ринку підакцизних продуктів. Серед іншого,він був президентом і бенефіціаром компанії «Волиньтабак». У 2014 році проти фірми була порушена кримінальна справа за підозрою в ухиленні від сплати податків на 79 млн гривень і причетності до контрабанди.Напередодні затримання Сухомлина минулого літа у «Волиньтабака» він випав зі складу власників цієї фірми.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Насірова звинувачують у корупції та фінансових махінаціях. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

Як раніше повідомляв «Главком», проти Насірова порушено ще одне кримінальне провадження - через незаконну участь чиновника у голосуванні у Раді за децентралізацію 16 липня 2015 року.