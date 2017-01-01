Протоієрей російської церкви закликав вбивати «ворогів» іменем Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ворогів вітчизни потрібно розбивати, навіть якщо це дуже не подобається пацифістам, закликав російський священик

Протоієрей Російської православної церкви, член Громадської палати РФ, Всеволод Чаплін в черговий раз заявив про те, що «ворогів вітчизни потрібно вбивати».

«Цих людьми треба цуратись. Їх треба вбивати. Ворогів вітчизни потрібно розбивати, навіть якщо це дуже не подобається пацифістам. Іншого Бога у мене для пацифістів немає», – заявив протоієрей в ефірі російського телеканалу «Дождь», де відбулася прем’єра нового шоу «Важко бути Богом».

За його словами, у сучасному світі вирішує правитель вирішує, хто є ворогом Божим.

«Не в сучасному, за останні 2000 тисячі років. Це вирішує цар або уряд. Це більш-менш зрозуміло», – заявили священнослужитель.

Варто зазначити, що випуск програми присвячений війні Росії в Сирії та Україні.

Дивитися відео з 47-ї хвилини.