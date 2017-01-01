  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Протоієрей російської церкви закликав вбивати «ворогів» іменем Путіна

    • Сьогодні, 05:52
    • Розсилка

    Ворогів вітчизни потрібно розбивати, навіть якщо це дуже не подобається пацифістам, закликав російський священик

    Протоієрей Російської православної церкви, член Громадської палати РФ, Всеволод Чаплін в черговий раз заявив про те, що «ворогів вітчизни потрібно вбивати».

    «Цих людьми треба цуратись. Їх треба вбивати. Ворогів вітчизни потрібно розбивати, навіть якщо це дуже не подобається пацифістам. Іншого Бога у мене для пацифістів немає», – заявив протоієрей в ефірі російського телеканалу «Дождь», де відбулася прем’єра нового шоу «Важко бути Богом».

    За його словами, у сучасному світі вирішує правитель вирішує, хто є ворогом Божим.

    «Не в сучасному, за останні 2000 тисячі років. Це вирішує цар або уряд. Це більш-менш зрозуміло», – заявили священнослужитель.

    Варто зазначити, що випуск програми присвячений війні Росії в Сирії та Україні.

    Дивитися відео з 47-ї хвилини. 

    Читайте також
    церква Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ