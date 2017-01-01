Трамп поставив хрест на надіях Росії в питанні України - Der Spiegel



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше президент США неодноразово висловлювався за зближення з РФ

Спочатку на адресу Росії жорстко висловилася новий постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі, а тепер підтвердження жорсткої позиції прозвучало від президента. Про це пише німецьке видання Der Spiegel, нагадуючи, що вчора прес-секретар Дональда Трампа Шон Спайсер оголосив, що президент «чекає від російського уряду деескалації насилля проти України і повернення Криму».

До цього часу Дональд Трамп неодноразово висловлювався за зближення з Росією. Під час передвиборчої кампанії він якось сказав, що «подумає» над визнанням Криму російською територією.

«Тепер, схоже, американський президент зруйнував усі надії російської сторони: в Росії висловлювання Трампа викликало широкий резонанс і велике обурення в ЗМІ», - пише німецьке видання. В статті також нагадується про те, як постпред США Ніккі Хейлі на засіданні Ради безпеки звинуватила Росію у агресії проти України і пообіцяла, що її країна збереже дію санкцій до тих пір, «доки Росія не поверне Україні контроль над півостровом».

Як повідомлялось, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не обговорюватиме тему повернення Криму Україні, в тому числі з США.