Путін не збирається обговорювати з Трампом питання Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото BBC Трамп і Путін

В Кремлі кажуть, що відносини США і РФ поки не почали вибудовуватися

Росія не обговорюватиме тему повернення Криму Україні, в тому числі з США. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про те, як вплине на відносини Москви і Вашингтона заява прес-секретаря Білого дому про те, що президент США «дав ясно зрозуміти, що очікує повернення Криму до складу України».

«Що стосується повернення Криму, то ця тема не обговорюватиметься, бо вона не може обговорюватися. Росія не обговорює питання, пов'язані зі своєю територією, із зарубіжними партнерами», - сказав він.

За словами Пєскова, РФ «продовжить послідовно доносити партнерам свою аргументацію по Криму», в тому числі США, заявив представник Кремля.

Прес-секретар Путіна також додав, що відносини США і РФ поки не почали вибудовуватися, і зараз треба дочекатися остаточного формування адміністрації президента Дональда Трампа і перших офіційних контактів, заявив прес-секретар президента РФ. «Поки просто був обмін заявами про намір вибудовувати відносини, які поки інтуїтивно знаходяться в досить жалюгідному стані. В даному випадку не потрібно квапити події. Нині проходить процес завершення формування адміністрації чинного президента, тому просто потрібно дочекатися, коли почнуться перші контакт», - сказав він.

Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що президент США Дональд Трамп очікує, що РФ займеться деескалацією в Україні і поверне Крим.

Голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров зазначив, що заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язано з бажанням адміністрації США «приглушити» невдоволення американців президентом Дональдом Трампом через його нібито «проросійську»позицію.