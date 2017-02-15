В Кремлі кажуть, що Путін с Трампом не говорили про Крим

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Путін по телефону не обговорював з Трампом тему окупованого півострову

Президент Росії Володимир Путін в ході телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом торкався тему Криму, повідомив прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, інформує РІА «Новини».

«Ні, (це питання) не піднімалося», - сказав він журналістам.

За словами Пєскова, «ми сказали все, що хотіли сказати за результатами цієї розмови».

Як відомо, телефонний контакт Путіна і Трампа відбувся 28 січня 2017 року.

Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що президент США Дональд Трамп очікує, що РФ займеться деескалацією в Україні і поверне Крим.

Голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров зазначив, що заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язано з бажанням адміністрації США «приглушити» невдоволення американців президентом Дональдом Трампом через його нібито «проросійську»позицію.