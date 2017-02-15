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    В Кремлі кажуть, що Путін с Трампом не говорили про Крим

    • Сьогодні, 12:03
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    Путін по телефону не обговорював з Трампом тему окупованого півострову

    Президент Росії Володимир Путін в ході телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом торкався тему Криму, повідомив прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, інформує РІА «Новини».

    «Ні, (це питання) не піднімалося», - сказав він журналістам.

    За словами Пєскова, «ми сказали все, що хотіли сказати за результатами цієї розмови».

    Як відомо, телефонний контакт Путіна і Трампа відбувся 28 січня 2017 року.

    Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що президент США Дональд Трамп очікує, що РФ займеться деескалацією в Україні і поверне Крим. 

    Голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров зазначив, що заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язано з бажанням адміністрації США «приглушити» невдоволення американців президентом Дональдом Трампом через його нібито «проросійську»позицію.

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