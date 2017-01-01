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    Провокації бойовиків: обстріли сил АТО ведуться зі школи в Кіровську

    • Сьогодні, 08:58
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    Школа у Кіровську
    Школа у Кіровську

    Вогонь вівся не лише по передових позиціях українських військ, а й по тилових районах

    З початком поточної доби противник продовжував провокаційні обстріли позицій наших військ, у тому числі із застосуванням артилерії 152 мм калібру. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Зазначається, що з другої до четвертої години ночі вогонь вівся не лише по передових позиціях українських військ, а й по тилових районах, які розташовані у глибині нашої території, що ставить під загрозу життя та здоров’я місцевих жителів.

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    «Найбільш інтенсивні обстріли з боку російсько-окупаційних військ велись з району населеного пункту Кіровськ, позиції яких розташовані на території місцевої школи. Такі дії противника мали на меті викликати вогонь у відповідь та звинуватити українську сторону в обстрілах мирного населення», - повідомляє прес-центр.
    «Зазначене в черговий раз засвідчило, що бойовики продовжують використовувати місцевих жителів як заручників для досягнення своїх провокаційних цілей», - підкреслюють в штабі АТО.

    Як повідомлялося, за минулу добу, зафіксовано 80 обстрілів з боку російсько-терористичних військ, п'ятеро наших військових поранено, одного травмовано.

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