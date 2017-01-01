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    Бойовики в зоні АТО продовжують гатити із важкого озброєння: п'ятеро військових поранено

    • Сьогодні, 06:20
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    Артилерія
    Артилерія

    Також збільшилась кількість обстрілів українських позиції ворожими снайперами

    За минулу добу, дев’ятого березня, російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжили обстріли українських позицій позицій, використовуючи важке озброєння. Загалом зафіксовано 80 обстрілів, п'ятеро наших військових поранено, одного травмовано.

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    Про це сьогодні повідомили у прес-центрі штабу АТО.

    На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів терористи обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Богданівку. З гранатометів та стрілецької зброї - Лебединське, Старогнатівку, Тарамчук, Мар’їнку, Новогригорівку, Широкине, Чермалик, Водяне, Гнутове. Снайпер вів вогонь по Талаківці.

    На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики гатили по Кримському, Новоолександрівці та Попасній. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новозванівку, Новоолександрівку та Станицю Луганську. 

    На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Невельське, Майорськ, Авдіївку, Дачу та Луганське. З гранатометів та стрілецької зброї – Опитне, Кам’янку, Луганське, Піски, Невельське, Авдіївку, Зайцеве та Троїцьке. З стрілецької зброї стріляли по Майорську. По Авдіївці та Зайцевому вогонь вели снайпери, а по Троїцькому гатили із зенітних установок.

    Як повідомляв «Главком», восьмого березня спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляли про зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі. 

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