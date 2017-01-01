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    В ОБСЄ відзвітували про зменшення кількості обстрілів в зоні АТО

    • Сьогодні, 22:43
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    Спостерігачі ОБСЄ
    Спостерігачі ОБСЄ

    Загалом зафіксовано майже 700 порушень режиму припинення вогню

    Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили про зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться в оприлюдненому СММ ОБСЄ щоденному звіті за 8 березня.

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    «СММ зафіксували зменшення порушень режиму припинення вогню і в Донецькій і Луганській областях в порівнянні з попереднім звітним періодом», - йдеться в звіті.

    Так, на Донеччині було зафіксовано 515 порушень режиму припинення вогню, при чому більшість з яких припали на ніч з 7 на 8 березня на світлодарсько-горлівському напрямку.

    На Луганщині також було зафіксоване зменшення пострілів до 150.

    Як повідомляв «Главком», за минулу добу, 8 березня, в зоні проведення АТО втрат серед наших бійців немає. Водночас вчора, під час несення служби на передових позиціях, українські військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу: одного снайпера знищено.

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