В ОБСЄ відзвітували про зменшення кількості обстрілів в зоні АТО

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Спостерігачі ОБСЄ

Загалом зафіксовано майже 700 порушень режиму припинення вогню

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили про зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться в оприлюдненому СММ ОБСЄ щоденному звіті за 8 березня.

«СММ зафіксували зменшення порушень режиму припинення вогню і в Донецькій і Луганській областях в порівнянні з попереднім звітним періодом», - йдеться в звіті.

Так, на Донеччині було зафіксовано 515 порушень режиму припинення вогню, при чому більшість з яких припали на ніч з 7 на 8 березня на світлодарсько-горлівському напрямку.

На Луганщині також було зафіксоване зменшення пострілів до 150.

Як повідомляв «Главком», за минулу добу, 8 березня, в зоні проведення АТО втрат серед наших бійців немає. Водночас вчора, під час несення служби на передових позиціях, українські військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу: одного снайпера знищено.