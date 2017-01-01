Провокація не вдалась. У НАТО відбили атаки російських пранкерів проти Столтенберга та України

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Пранкери від імені керівництва Адміністрації президента України активно намагалися влаштувати нібито телефонну розмову між Порошенком та Столтенбергом

У штаб-квартирі НАТО запобігли провокації, організованій російськими пранкерами – телефонними хуліганами, яка була спрямована на дискредитацію генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга та України. Про це повідомив виконувач обов’язків глави місії України при НАТО Єгор Божок.

«Починаючи зі вчорашнього дня місія у взаємодії з приватним офісом генерального секретаря НАТО намагається відбитися від атак пранкерів, які від імені керівництва Адміністрації президента України активно намагалися влаштувати нібито телефонну розмову між президентом Петром Порошенком та генеральним секретарем Йенсом Столтенбергом. Також вони намагалися влаштувати телефонну розмову, тут я наголошую, між заступником глави Адміністрації президента України Костянтином Єловєєвим (справжнє ім’я – Костянтин Єлісєєв) та генеральним секретарем НАТО. Всі ці спроби було одразу зафіксовано службою безпеки НАТО», – розповів він.

Крім того, про це одразу було поінформовано й українську сторону. «З учорашнього дня ми разом спостерігаємо за цією активністю пранкерів, які намагалися влаштувати провокацію. Через те, що вона їм не вдалася, вони зробили очевидний фейк, чим насмішили всіх і в НАТО, і в Україні, адже про те, що відбувалося, знали й тут, і в Києві», – додав український дипломат.

На переконання Божка, російська сторона «не гребує нічим для того, щоб дискредитувати НАТО, дискредитувати Україну, створити потрібний їм інформаційний фон для того, щоб прикрити свої огидні дії на сході України».

При цьому в.о. глави місії не виключив, що «відповідні спроби робитимуться по всіх напрямах». «Але той, хто попереджений, той озброєний. Завдяки цим вчорашнім недолугим спробам якихось клоунів влаштувати непотрібне шоу і завдяки тому, що сьогодні через невдачу цих спроб було зроблено очевидний фейк, і в НАТО, і в Україні знають, що в найближчий перспективі ці спроби не виключені. За це ми цим горе-жартівникам щиро вдячні», – сказав Божок.