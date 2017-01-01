У Порошенка прокоментували заяви Путіна про спробу України виставити себе жертвою агресії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Костянтин Єлісєєв

Дипломат не виключає, що шляхом збройних провокацій на Донбасі планувалося відвернути увагу України від проведення реформ

В Адміністрації президента прокоментували слова президента Російської Федерації про спробу України виставити себе жертвою і вибивання грошей з-за кордону. На думку заступника глави АП Костянтина Єлісєєва, вибивають дурниці з голови, а гроші вкладають.

«Коли я почув ці слова, я згадав народну мудрість, яка говорить, що «вибивають дурість з голови», а гроші вкладають в успішні країни, успішні проекти. Що зараз демонструє Україна шляхом зростання економіки», - зазначив Єлісєєв.

За словами заступника глави АП, Україна досягла стабілізації в макрофінансовому секторі, банківському секторі. Дипломат також не виключає і того, що шляхом збройних провокацій на Донбасі планувалося відвернути увагу України від проведення непростих, але важливих реформ.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.