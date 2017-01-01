Обстрілюючи Авдіївку, Кремль перевіряє, що йому готові пробачити Трамп і Європа – дипломат

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Заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв

Кремль випробовує на міцність трансатлантичне партнерство – Єлісєєв

В Адміністрації президента України вважають, що загостренням бойових дій на Донбасі російська влада намагається перевірити реакцію Євросоюзу та нової влади США. Про це заявив заступник голови АП Костянтин Єлісєєв.

«На мій погляд, є перевірений спосіб, як зупинити насильство на Донбасі, зокрема й в Авдіївці, і убезпечити від подальшої ескалації насильства, – це посилити санкційний режим проти агресора. Адже саме Росія й підтримувані нею бойовики розпалюють насильство в цьому регіоні», – сказав він.

«По-друге, я вважаю, що ескалація насильства, зокрема в Авдіївці, – таким чином, по суті, Кремль випробовує на міцність трансатлантичне партнерство. Вона (Росія) намагається спровокувати реакцію ЄС і США», – заявив Єлісєєв. «Я вважаю, що це певний тест для наших партнерів на те, щоб засвідчити свою жорстку позицію щодо неприпустимості таких провокативних агресивних дій», – додав він.

Єлісєєв нагадав про обстріл українського літака над Чорним морем, над територією України. «Це випробування Росією так званого порогу чутливості, зокрема, нової адміністрації (президента) США на безпекові загрози… Тому ми розраховуємо, що міжнародна спільнота буде потужно і наполегливо реагувати на ті дії, які зараз здійснюються російською стороною і бойовиками», – заявив він.

На думку Єлісєєва, Кремль відверто роздратований тими економічними й політичними успіхами в Україні, і «його мета – підірвати цю стабільність у нашій державі». «Їм не вдалося розхитати політичну ситуацію – пам’ятаєте минулий листопад-грудень? – шляхом дестабілізації політичної ситуації через різного роду «майдани». Вони зараз вирішили вдарити через Донбас для того, щоб дестабілізувати ситуацію і спровокувати політичну нестабільність», – сказав Єлісєєв.

«Але їм це не вдасться, тому що ми впевнені в собі, у нас всередині є повний консенсус щодо важливості політичної ситуації. І не менш важлива підтримка наших міжнародних партнерів, тверда підтримка – за що ми їм вдячні», – додав він.

Єлісєєв нагадав, що у понеділок на засіданні Ради міністрів ЄС у закордонних справах розглянуть ситуацію в Україні і підтримку реформ у нашій країні. Він сподівається на продовження санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

ОБСЄ на Луганщині зафіксувала рух понад 70 вантажівок бойовиків.

Внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці загинуло троє мирних жителів, поранено дев'ятьох.

Наразі пошкоджено 102 будинки, з них 92 приватних будинки, сім багатоповерхівок, три нежилих споруди (гараж, автомагазин, літня кухня).

Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авдіївці.

Як повідомлялося, російська сторона в СЦКК знову надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки.

Нагадаємо, пораненого 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітника ДСНС Дмитра Третейкіна було прооперовано, нині він у тяжкому стані.

Як відомо, протягом минулої доби, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинули, 17 – поранено.

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