Путін подарував колишній дружині мільйонний бізнес – Reuters

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Володимир і Людмила Путіни

Людмила Путіна отримує величезний дохід від здачі в оренду офісів в історичній будівлі – ЗМІ

Колишня дружина президента РФ Володимира Путіна брала участь у створенні фонду, який володіє історичною нерухомістю в Москві. Нині вона підтримує роботу цього фонду, який отримує мільйони доларів від орендарів, ідеться в розслідуванні Reuters.

Будівлю, про яку йдеться, було реконструйовано за сприяння соратників Путіна. Дохід від оренди отримує приватна компанія. Вона належить Людмилі Шкребнєвій – жінці, чиє ім'я збігається з дівочим прізвищем екс-дружини глави РФ.

Йдеться про будинок Волконських на Водзвиженці. Зараз він належить Центру міжособистісних комунікацій.

Зазначається, що фонд ЦМК було створено в 2002 році. У вересні 2006 року «Российская газета» назвала Людмилу Путіну «попечителем» організації. Центр міжособистісних комунікацій має офіс у будинку Волконських, проте більшу частину будівлі здано орендарям, серед яких – два великих банки: VTB і Сбербанк. Кошти за оренду приміщень виплачуються компанії «Меридіан». Вона, у свою чергу, належить «Інтерсервісу», що з 2014 року повністю належить з 2014 року жінці на ім'я Людмила Олександрівна Шкребнєва.

Reuters не встановило сукупний дохід, який отримує «Меридіан» від оренди приміщень, однак констатує, що виручка компанії за 2015 рік становила 225 мільйонів рублів.