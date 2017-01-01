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    Путін вийшов із Мінського процесу, коли визнав паспорти ОРДЛО - Турчинов

    • Сьогодні, 19:14
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    Олександр Турчинов
    Олександр Турчинов

    Президент РФ грубо порушив Мінські угоди

    Підписавши указ про визнання паспортів та інших документів так званих «ЛНР» та «ДНР», Путін тим самим вийшов з Мінського процесу.

    Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба РНБО.

    «Підписавши цей указ, Путін юридично визнав квазідержавні терористичні угруповання, які до цього як фіговий листок прикривали окупацію Росією частини Донбасу», - сказав Турчинов.

    За його словами, Мінський процес передбачає деокупацію Донбасу та його повернення до правового поля України.

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    «Такий крок Кремля повністю перекреслює Мінський процес і дорівнює заяві Росії щодо виходу з нього», - підкреслив Сскретар РНБО України.

    Нагадаємо, Путін 18 лютого підписав указ про визнання в Росії на державному рівні паспортів і інших документів, які на окупованому Донбасі роздають жителям представники терористичних організацій «Донецька народна республіка» й «Луганська народна республіка».

    Представник президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко вважає такий крок спробою дестабілізації ситуації в Україні, першим кроком до націоналізації майна окупованого Донбасу і намаганням створити фундамент для замороженого конфлікту.

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    Мінські угоди Путін Олександр Турчинов паспорт
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