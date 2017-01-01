Путін визнав паспорти «Л/ДНР», аби шантажувати світ – Геращенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко

Росія також зробила перший крок до націоналізації майна на окупованому Донбасі

Путін визнав нікчемні папірці «документами ОРДЛО» з метою дестабілізувати ситуацію в Україні, втягнути світ у шантаж і заморозити військовий конфлікт на Донбасі.

Про це представник президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та нардеп Ірина Геращенко написала в Фейсбуці.

«Це ще не визнання самих «республік», лише їхніх нікчемних папірців, але ж нас не мають вводити в оману всі ці слова з путінського указу про «тимчасовість, на період до політичного врегулювання і т.д.», - наголосила вона.

На думку Геращенко, метою путінського указу є дестабілізація ситуаціі в Україні, перший крок до націоналізації майна окупованого Донбасу, створення фундаменту для замороженого конфлікту, підштовхування України і світу до виконання політичного блоку мінських угод , без пріорітетності безпекового і гуманітарного. Крім того, це - традиційна російська політика шантажу , коли світ показує єдність в засудженні РФ , вимагаючи віддати Крим і піти геть з Донбасу.

«Показово, що указ видано в найтрагічніші для Украіни дні, на роковини розстрілу Майдану, спланованого не без участі московських кураторів Януковича і його банди. В Москві з часів Сталіна люблять криваві символи, і, як справжні послідовники, продовжують цей кривавий символізм»,- зазначила нардеп.

Вона заявила, що не здивується, якщо наступним кроком буде націоналізація українського майна на окупованих територіях.

«Чомусь впевнена, що саме під це російсько- лднрівське мародерство і крадіжку створюється ця база з визнанням папірців-«документів», аби далі визнати українську власність «республіканською» і все вкрасти, як це було з Кримом», - написала Геращенко.

«На офіційне визнання захоплених ним же «республік» Путін поки що не пішов, визнавши лише папірці. РФ - єдина країна в світі, яка ці папірці визнала, тим самим визнаючи свій фактичний контроль на території Донбасу… Наші дії? Пріорітетність безпекового і гуманітарного блоку. Не існує ніяких лднр, а ОРДЛО , згідно Мінських угод, - це Україна , отже , там будуть або українські закони і документи, або папірці, які визнає тільки країна-агресор, РФ. А ще цей указ - яскраве свідчення для світу , що «їхтамнемає», - додала вона.