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    Путін визнав армію США найпотужнішою у світі

    • Сьогодні, 12:16
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    Президент РФ вважає свою армію сильнішою «у випадку потенційної агресії»

    Російський президент Володимир Путін вважає американську армію найпотужнішою у світі, проте Росія сильніша у випадку потенційної агресії.

    Про це він заявив на прес-конференції у Москві, передає Еспресо.TV.

    «Мене здивували висловлювання представників чинної адміністрації США, які почали доводити, що збройні сили США є найпотужнішими у світі. А з цим ніхто не сперечався», – заявив Путін.

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    Він наголосив, що коли говорив про міць збройних сил Росії, то мав на увазі, що збройні сили Росії найсильніші у разі потенційної загрози з боку будь-якого потенційного агресора.

    Путін вважає, що Росія потужніша за потенційного агресора з огляду на «модернізацію збройних сил, історію і географію».

    «Там (у США. – Ред.) ракет, підводних човнів, авіаносців значно більше... Ми з цим не сперечаємось. Ми говоримо про те, що сильніші за будь-якого потенційного агресора, і це так», – наголосив Путін.

    Як раніше повідомлялось, Путін зажадав відслідковувати зміну балансу сил уздовж кордонів Росії і в усьому світі, щоб «вносити відповідні корективи в плани оборони». 

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