Путін визнав армію США найпотужнішою у світі

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Президент РФ вважає свою армію сильнішою «у випадку потенційної агресії»

Російський президент Володимир Путін вважає американську армію найпотужнішою у світі, проте Росія сильніша у випадку потенційної агресії.

Про це він заявив на прес-конференції у Москві, передає Еспресо.TV.

«Мене здивували висловлювання представників чинної адміністрації США, які почали доводити, що збройні сили США є найпотужнішими у світі. А з цим ніхто не сперечався», – заявив Путін.

Він наголосив, що коли говорив про міць збройних сил Росії, то мав на увазі, що збройні сили Росії найсильніші у разі потенційної загрози з боку будь-якого потенційного агресора.

Путін вважає, що Росія потужніша за потенційного агресора з огляду на «модернізацію збройних сил, історію і географію».

«Там (у США. – Ред.) ракет, підводних човнів, авіаносців значно більше... Ми з цим не сперечаємось. Ми говоримо про те, що сильніші за будь-якого потенційного агресора, і це так», – наголосив Путін.

Як раніше повідомлялось, Путін зажадав відслідковувати зміну балансу сил уздовж кордонів Росії і в усьому світі, щоб «вносити відповідні корективи в плани оборони».