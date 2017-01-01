Путін збирається піти у відставку раніше 2024 року, - Ходорковський

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Михайло Ходорковський

У Росії ніхто не може гарантувати Путіну недоторканність після відставки, - опозиціонер

Президент Росії Володимир Путін з особистих міркувань збирається піти у відставку раніше 2024 року. Таку думку висловив російський опозиційний політик, бізнесмен Михайло Ходорковський, пише Sueddeutsche Zeitung.

Зупиняючись на темі майбутніх в Росії в 2018 році президентських виборів, Ходорковський зазначив, що змін у взаєминах між державною владою і опозицією чекати не варто. «Однак змін всередині правлячої еліти я б виключати не став. У мене таке враження, що Путін з особистих міркувань думає про свою відставку раніше 2024 року. Він повинен зробити для цього рішучі кроки вже сьогодні. Одним з них стало б вирощування наступника. Щось подібне не позбавлене певних ризиків, і я не знаю, чи піде він на це в підсумку».

У Росії ніхто не може гарантувати Путіну недоторканність після відставки, вважає Ходорковський. «І в цьому полягає проблема. Тому для нього повинна бути створена якась модель - а на це потрібні роки. І ця модель буде функціонувати, тільки якщо підключиться Захід».

Раніше російський політолог пояснив, чому США і ЄС не наважуються на санкції особисто проти Путіна.