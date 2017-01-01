Путіна визнали непридатним для роботи в розвідці, - однокурсник глави РФ

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Володимир Путін

Стало відоме інститутське прізвисько глави РФ

Президент Росії Володимир Путін не був розвідником. Про це розповів однокурсник Путіна по Інституту КДБ, екс-розвідник СРСР Юрій Швець, пише «Гордон».

«Він взагалі не був розвідником. За результатами його навчання він був визнаний не придатним для роботи в розвідці, не працював там жодного дня і був відправлений назад - туди, звідки приїхав», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, чим займався Путін у Німеччині, Швець сказав: «Була така програма для співробітників територіальних органів КДБ – «втішна» поїздка, найчастіше - в НДР. Мета - подивитися закордон, купити сервіз «Мадонна», цейсівську оптику і повернутися назад у свій територіальний орган. Тобто наші представники абсолютно не займалися там ні розвідкою, ні контррозвідкою. Адже «Штазі» - це була найпотужніша розвідувальна організація, і головне там було - не заважати».

Розповідаючи про роки навчання в Інституті КДБ, Швець зазначив – він не пам’ятає Путіна. «Думаю, найкраще це характеризує псевдонім, який йому дали, - там його називали Недопалок», - сказав він і додав, що інше загальновідоме прізвисько Путіна – «бліда моль». «Наскільки я розумію, воно з'явилося на більш пізньому етапі його кар'єри. А у нас він проходив, скромно і зі смаком, як Недопалок», - розповів Швець.