«Сміятися я буду тоді, коли я хочу». Тимошенко розказала про свої стосунки з Путіним

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Тимошенко і Путін

Я спілкувалася з Путіним тільки тоді, коли була прем'єром України, і він був прем'єр-міністром Росії, - Тимошенко

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко стверджує, що сьогодні зовсім не спілкується з главою РФ Путіним, пише сайт «ТСН».

«Категорично немає сьогодні ніякого спілкування. Я спілкувалася з ним тільки тоді, коли була прем'єром України і він був прем'єр-міністром Росії. От тоді ми спілкувалися по всім питанням, що стосувалися українських справ. І тоді не було війни. Що саме було важливо», - зазначила вона.

Тимошенко також додала: їй зараз закидають, що вона «не там засміялася на прес-конференції з Путіним, де треба було б засмітися». «Посмішка моя на прес-конференції стала багаторічним міфом моєї співпраці з Росією», - підкреслила вона.

«А сміятися я буду тоді коли я хочу, коли мені смішно, і тоді, коли це на мій погляд доцільно і потребує в тому числі і викликає в мене посмішку!», - сказала Тимошенко.

Раніше Тимошенко розповіла, які у неї насправді були стосунки з Савченко. Вона також стверджує, що не шкодує про газові контракти з Росією 2009 року.