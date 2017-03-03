Путінська пропаганда перевершує навіть радянську, - американські ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російські зусилля включають в себе «мільярди доларів і дюжини внутрішніх і міжнародних ЗМІ, а вся конструкція затьмарює наступальну кампанію за допомогою дезінформації, яку СРСР організував проти Заходу в часи холодної війни»

Весь масштаб російських інформаційних операцій досі повністю усвідомлюється лише вузькою групою професіоналів у галузі зовнішньої політики і національної безпеки, які змушені розбиратися з їхніми далекосяжними негативними наслідками, пише американське видання The Daily Beast.

У статті йдеться, що російські зусилля «величезні» і включають в себе «мільярди доларів і дюжини внутрішніх і міжнародних ЗМІ, а вся конструкція затьмарює наступальну кампанію за допомогою дезінформації, яку СРСР організував проти Заходу в часи холодної війни». Мета цих зусиль «ясна і однозначна», пише видання: «затемнити об'єктивні факти за допомогою справжнісінького фонтану брехні, тим самим посіяти сумніви у західних урядів, підриваючи довіру до демократичних інститутів і домагаючись більшої симпатії до російської влади (або хоча б більшої свободи рук) в їх діях за кордоном».

Видання нагадує, що минулого місяця міністр оборони Росії Сергій Шойгу офіційно повідомив в Думі про створення нового військового підрозділу, призначеного для ведення «інформаційних операцій» проти суперників країни. Поки ще не так вже й багато відомо про щойно сформовані війська: під час презентації Шойгу не уточнив місію або розмір підрозділу, говориться в статті. «Тим не менш, це оголошення значиме, по крайней мере, з двох причин».

«По-перше, воно ознаменувало кульмінацію поступової мілітаризації російської пропаганди, - пише Берман. - Колись вона сприймалася в більшій мірі як політична стратегія, що мала на меті формування іноземного сприйняття радянського (а потім і російського) поведінки за кордоном, але поступово дезінформація прийняла чітко військовий характер».

«Сьогодні відповідно до Військовою доктриною РФ від 2014 року маніпуляція «інформацією» стала ключовим елементом російської військової стратегії», - йдеться в статті. Дезінформація була використана «дуже успішно» в Україні, з якої Росія спровокувала конфлікт у 2014 році. «У Сирії російські військові теж взяли велику участь у формуванні сприйняття конфлікту в соціальних мережах та інших ЗМІ». «Однак новий підрозділ військової пропаганди Москви значимий і з іншої причини, - додає аналітик. - Він передбачає інтенсифікацію російської «інформаційної війни» проти Заходу».

«Тепер ця інформаційна атака готується вступити в нову фазу», - пише видання. Воно посилається на слова Шойгу, який заявив, що «пропаганда повинна бути розумною, компетентною і ефективною». «Очевидно, що російські чиновники вважають, що їх нові сили військової пропаганди. - Це крок у даному напрямку. Очевидно і те, - підсумовує Берман, - що США і їх союзники по НАТО повинні вважати, що їм було винесено офіційне попередження».