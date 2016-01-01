П’яні бойовики влаштували розбірки: одного вбито, кількох поранено

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Бойовик на Донбасі

Серед особового складу російсько-окупаційних військ формується стійке невдоволення діями командування

Між особовим складом підрозділів російсько-окупаційних військ на Донбасі, що виконують завдання на передових позиціях, та командним складом зростає напруженість у відносинах. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«26 грудня ц.р. на одній з передових позицій 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ між офіцерами, які прибули для контролю, і військовослужбовцями, які перебували на бойових позиціях у стані алкогольного сп’яніння, відбулось збройне зіткнення, в результаті якого одного військовослужбовця було вбито, ще кілька отримали поранення», - інформує розвідка.

ГУР також повідомляє, що командуванням 1 окремої мотострілецької бригади (Кальміуське) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ застосовуються заходи з посилення контролю за військовою дисципліною та відповідальності за втрату зброї, боєприпасів і матеріальних засобів.

«26 грудня ц.р. бригаду переведено на казармене положення, особовому складу (у т.ч. офіцерам) заборонено будь-які виходи за межі розташування підрозділів та доведено про скасування пільг у разі звільнення за станом здоров’я або через поранення (каліцтво), отримане у стані алкогольного сп’яніння. Серед особового складу бригади формується стійке невдоволення діями командування, а група невдоволених (більше 30 осіб) заявила про наміри звільнитися зі служби навіть під загрозою втрати пільг», - повідомляє розвідка.