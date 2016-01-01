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    Зона АТО: за добу поранено п'ятьох українських бійців

    • 26 Грудня, 13:21
    • Розсилка
    Зона АТО
    Зона АТО

    Загиблих серед українських військовослужбовців немає

    Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій поранено п'ятьох українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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    «Минулої доби внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, п'ятеро бійців дістали поранення», – сказав він.

    Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 33 рази вели вогонь по позиціях українських військових.

    Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ повідомило, що бойові втрати української армії у 2016 році становили 211 військовослужбовців, небойові – 256. В управлінні також розповіли про втрати техніки: «Протягом 2016 року внаслідок бойових пошкоджень втрати озброєння та військової техніки у Збройних силах України становлять понад 100 одиниць».

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    бойовики зона АТО Донбас
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