П’ятеро бійців дістали поранення на Донбасі

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Загиблих у лавах українських військ немає

За добу, що минула, внаслідок бойових дій у зоні АТО загиблих у лавах української армії не було, п’ятеро військовослужбовців української армії зазнали поранень.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, п’ятеро військовослужбовців дістали поранення та бойові травмування», – повідомив він.

Нагадаємо, минулої доби проросійські бандформування 57 разів відкривав вогонь по підрозділах сил АТО.

Сьогодні вранці бойовики розстріляли з «Градів» школу у Красногорівці.

Вчора ввечері окупанти гатили з важкого озброєння по житловому сектору Красногорівки та поцілили у лікарню.