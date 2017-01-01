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    П’ятеро бійців дістали поранення на Донбасі

    • Сьогодні, 12:58
    • Розсилка

    Загиблих у лавах українських військ немає

    За добу, що минула, внаслідок бойових дій у зоні АТО загиблих у лавах української армії не було, п’ятеро військовослужбовців української армії зазнали поранень.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, п’ятеро військовослужбовців дістали поранення та бойові травмування», – повідомив він.

    Нагадаємо, минулої доби проросійські бандформування 57 разів відкривав вогонь по підрозділах сил АТО.

    Сьогодні вранці бойовики розстріляли з «Градів» школу у Красногорівці.

    Вчора ввечері окупанти гатили з важкого озброєння по житловому сектору Красногорівки та поцілили у лікарню.

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