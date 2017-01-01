П’ятеро бійців дістали поранення на Донбасі
- Сьогодні, 12:58
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Загиблих у лавах українських військ немає
За добу, що минула, внаслідок бойових дій у зоні АТО загиблих у лавах української армії не було, п’ятеро військовослужбовців української армії зазнали поранень.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
«Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, п’ятеро військовослужбовців дістали поранення та бойові травмування», – повідомив він.
Нагадаємо, минулої доби проросійські бандформування 57 разів відкривав вогонь по підрозділах сил АТО.
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