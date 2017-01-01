Рада безпеки ООН засудила теракт в Кабулі

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Теракт у Кабулі, 31 травня 2017 року

Рада безпеки назвала напад «жахливим і боягузливим»

Рада безпеки ООН засудила напад у центрі столиці Афганістану, внаслідок якого загинули щонайменше 90 людей, ще 400 були поранені.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На засіданні Рада безпеки назвала напад «жахливим і боягузливим» і закликала всі країни співпрацювати з урядом Афганістану для притягнення до відповідальності винних у цьому нападі.

Крім того, Рада безпеки вкотре заявила, що «тероризм у всіх його формах і проявах є однією з найсерйозніших загроз для міжнародного миру і безпеки».

Нагадаємо, вибух пролунав уранці в середу в районі Кабула, де розміщені іноземні посольства та президентський палац.

Бойовики терористичної організації «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за вибух у столиці Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані назвав напад «воєнним злочином».

За останніми даними, 90 людей загинули, 400 осіб були поранені.

З початку цього року в Кабулі сталося щонайменше сім серйозних атак, унаслідок яких загинули та дістали поранення кілька сотень людей. Зокрема, 20 травня в афганській столиці терористи скоїли напад на житловий комплекс міжнародної доброчинної організації Operation Mercy, внаслідок чого загинули місцевий охоронець та громадянка Німеччини. Відповідальність за ці напади брали на себе рух «Талібан» або терористичне угруповання «Ісламська держава».