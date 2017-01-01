Рада не підтримала зміни до «закону Савченко»

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Ув'язнений

Також депутати не підтримали пропозицію відправити законопроект на доопрацювання

Верховна Рада відмовилися ухвалити проект закону про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення (до так званого «закону Савченко»). Законопроект підтримали лише 200 народних депутатів.

Також депутати не підтримали пропозицію відправити законопроект на доопрацювання, тому він вважається відхиленим.

Законопроект передбачав, що попереднє ув’язнення зараховується судом до строку покарання при засудженні до позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі, крім випадків, передбачених абзацом другим частини п’ятої цієї статті.

Також пропонувалося, що після спливу дванадцяти місяців попереднього ув’язнення строк попереднього ув’язнення, у разі засудження до позбавлення волі, зараховується судом до строку покарання з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Крім того, передбачалось, що у разі засудження до позбавлення волі при вчиненні злочину повторно, рецидиві злочинів попереднє ув’язнення зараховується судом до строку покарання при засудженні до позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі незалежно від тривалості попереднього ув’язнення.

Джерело: Укрінформ